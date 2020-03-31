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’da koronavirüsten 175 kişi daha öldü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. da 175 kişinin daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 31.3.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 18:29 ABONE OL
Hollanda’da koronavirüsten 175 kişi daha öldü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Hollanda da 175 kişinin daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Hollanda'nın sağlık yetkilileri tarafından açıklanan resmi bilgilere göre ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saat içerisinde 175 kişi artarak 1,039'a yükselirken, enfekte kişi sayısı da 845 artarak 12 bin 595'e ulaştı.Ülkede kısmi karantina uygulamasının ne kadar devam edeceğinin bugün açıklaması bekleniyor.

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Hollanda’da koronavirüsten 175 kişi daha öldü
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