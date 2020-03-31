Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiliz bakan tepki topladı! Parmağını yalayınca...

İngiliz bakan tepki topladı! Parmağını yalayınca...

İngiliz bakanın son dakika açıklamaları yaparken bu hareketi büyük tepkiye neden oldu. Başbakanı 'un coronavirüs (Covid-19) olması sebebiyle haftalık bilgilendirme açıklamalarını Dışişleri Bakanı Dominic Raab yapmaya başladı. İngiliz basını Raab'ı sert ve sinirli olarak nitelerken, sosyal medya kullanıcıları bakanın sayfaları çevirmek için sürekli elini yalamasını eleştirdi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 31.3.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 12:58 ABONE OL
İngiliz bakan tepki topladı! Parmağını yalayınca...

Son dakika haber: İngiltere'de Başbakan Johnson'un koronavirüs olmasıyla halkı bilgilendirme açıklamalarını Başbakan yerine yapan Dominic Raab, İngiliz köşe yazarlarının eleştirilerine hedef oldu.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın basın önünde açıklama yaparken sert ve sinirli bir havası olduğunu belirten İngiliz köşe yazarları, Raab'ın tehditkar bir tutumu olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Raab'ın, konuşma sırasında sayfaları çevirmek için elini ağzına götürmesi de eleştirilerin hedefindeydi. Sosyal medya kullanıcıları, Raab'ın sayfaları çevirmek için elini yalamasını koronavirüs tedbirlerine en başta kendisinin uymaması olarak yorumladı.

Raab, pazartesi günü yaptığı haftalık bilgilendirme açıklamalarında, yurtdışında seyahat yasakları sebebiyle mahsur kalan İngiliz vatandaşlarına değindi. Seyahat veya tatil amacıyla yurtdışında mahsur kalan İngilizlerin yüzbinlerce olduğunu belirten Dominic Raab, mahsur kalanları kurtarmak için 75 milyon pound'luk bütçe ayırdıklarını ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz bakan tepki topladı! Parmağını yalayınca...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA