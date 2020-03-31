İngiltere’de tıbbi malzemeler çalınıyor

ngıltere

ise salgının ne kadar büyüyeceği ve ne kadar süreceği konusunda öngörülerde bulunmaya çalışıyor. Şimdiye kadar bin 228 kişinin öldüğü salgında can kayıplarının artacağı, ülkedeki karantina uygulamasının kaldırılmasının ve günlük hayatın normale dönmesinin 6 ayı bulabileceği belirtildi. Öte yandan ülkede sağlık personeli ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekiliyor. Boris Johnson hükümeti 20 bin kadar emekli doktoru göreve çağırırken, tıbbı malzemelerin giderek azaldığı hastanelerden tıbbi malzeme çalındığı belirtiliyor.