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’deki ünlü restoran zinciri iflas etti

Merkezi ’nin başkenti ’da bulunan dünyaca ünlü İtalyan restoran zinciri Carluccio's iflas etti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.3.2020 18:12 ABONE OL
İngiltere’deki ünlü restoran zinciri iflas etti

Restoran zincirinden yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgının yarattığı zorlu faaliyet şartları nedeniyle şirketin iflas ettiği bildirildi.

21 yıl önce Londra'da İtalyan şef Antonio Carluccio tarafından kurulan Carluccio's'un bünyesinde yaklaşık 2 bin kişi çalışıyordu.

Zincirin, iflasın ardından çalışanların üç ay boyunca İngiliz hükümeti tarafından maaşlarının yüzde 80'inin 2 bin 500 sterline kadar ödenmesini öngören hibe programından faydalanması bekleniyor.

Restoran zincirinin iflas sürecini yöneten FRP şirketinin ortaklarından Geoff Rowley ise, "Daha önce hiç örneği görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Konaklama ve ağırlama sektörünün koranavirüs nedeniyle karşılaştığı zorluklar ortada." ifadelerini kullandı.

Zincirin İngiltere ve İrlanda'da toplam 73 restoranı vardı.

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İngiltere’deki ünlü restoran zinciri iflas etti
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