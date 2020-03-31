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'dan 'a tehdit gibi uyarı: Her türlü girişimden kaçının

, tarafından işgal altında tutulan 'ın bölgesinde düzenlenecek sözde seçimlerin Karabağ meselesinin çözümünü zorlaştıracağı uyarısında bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.3.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 10:29 ABONE OL
İran'dan Ermenistan'a tehdit gibi uyarı: Her türlü girişimden kaçının

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Yukarı Karabağ bölgesinde bugün düzenlenmesi öngörülen sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Musevi, "Biz, iki komşumuz yani Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların çözümünü zorlaştıracak ve karmaşıklaştıracak her türlü girişimden kaçınılması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin bölgedeki gerginliği artırabileceğine işaret eden Musevi, "İran, bölgede tansiyonu ve anlaşmazlığı artıracak her türlü adıma karşıdır." açıklamasında bulundu.

Musevi ayrıca Karabağ meselesinin uluslararası hukuk temelinde ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

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İran'dan Ermenistan'a tehdit gibi uyarı: Her türlü girişimden kaçının
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