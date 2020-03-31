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'de şoku! İsrail Genelkurmay Başkanı karantinada...

ordusundan gelen son dakika habere göre, İsrail Genelkurmay Başkanı ve orduda görevli 2 general karantinaya girdi. teşhisi konuşan bir askeri yetkili ile temas eden Genelkurmay Başkanı Kochavi'de herhangi bir Kovid-19 semptomu görülmediği, bildirilirken

Giriş Tarihi: 31.3.2020 18:11 ABONE OL
İsrail'de coronavirüs şoku! İsrail Genelkurmay Başkanı karantinada...

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ve orduda görevli 2 generalin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen bir askeri yetkiliyle görüşmeleri nedeniyle karantinaya girdiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Kochavi'nin 10 gün önce katıldığı toplantıda bulunan bir askeri yetkilinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bu gelişme üzerine Kochavi'nin yanı sıra söz konusu toplantıya katılan 2 generalin karantinaya girdiği ifade edildi.

Kochavi'de herhangi bir Kovid-19 semptomu görülmediği, kısa süre içinde de test yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Kochavi'nin hafta sonuna kadar ofisinde karantinada kalacağı, günlük çalışmalarına ise devam ettiği belirtildi.

NETANYAHU DA KARANTİNADA!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da danışmanının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine dün karantinaya girmişti.

Netanyahu'nun Kovid-19 testinin negatif çıktığı, buna karşın karantinada kalmaya devam edeceği açıklanmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 831'e ulaşırken, 18 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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İsrail'de coronavirüs şoku! İsrail Genelkurmay Başkanı karantinada...
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