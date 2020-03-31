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'da Bayraklar yarıya indirildi! İtlaya nedeniyle ölenler için yas tutuyor

’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Avrupa’da korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ’da hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 428’e ulaştı. İtalya, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşlarını anmak için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirirken, bayraklar yarıya indirildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 31.3.2020 20:50 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 21:04 ABONE OL
İtalya'da Bayraklar yarıya indirildi! İtlaya corona virüs nedeniyle ölenler için yas tutuyor

İtalya, korona virüs salgını nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşları için yas tutarken, bayraklar yarıya indirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Avrupa'da korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 428'e ulaştı. İtalya, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşlarını anmak için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirirken, bayraklar yarıya indirildi.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

İtalyan Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen anma törenlerinde tüm devlet kurumlarında saat 12.00'de bayraklar yarıya indirilirken, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İtalya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale ve Başbakanlık Binası Palazzo Chigi'nin yanı sıra Vatikan da bayraklarını yarıya indirerek anmaya katıldı.

Türkiye Roma Başkonsolosluğu da anma kapsamında konsolosluk binasındaki bayrağı yarıya indirdi.
İtalya, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu ülke konumunda bulunuyor.

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İtalya'da Bayraklar yarıya indirildi! İtlaya corona virüs nedeniyle ölenler için yas tutuyor
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