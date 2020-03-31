Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri New York’ta okullar açılıyor

’ta okullar açılıyor

Corona virüs tedbirlerinin hızla artırıldığı ’den son dakika bir açıklama geldi. Korona virüsün merkez üssü konumundaki ’ta okulların ’da açılacağı belirtildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 31.3.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 09:17 ABONE OL
New York’ta okullar açılıyor
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York City sınırları içerisindeki tüm okulların korona virüs salgınına karşı önlem amacıyla bahar dönemine kadar uzaktan eğitim sistemiyle eğitim vereceğini duyurdu. Blasio, "Okulların 20 Nisan 2020 Pazartesi günü bahar tatilinin ardından yeniden açılması planlanıyor. Uzaktan öğrenmenin iyi bir alternatif olmadığını itiraf etmeliyim. Çocukların okullarından ve eğitimlerinden mahrum bırakılması kötü hissettiriyor" dedi.

ABD genelinde korona virüs vakası 164 bin 253 olarak kayıtlara geçerken 3 bin 167 kişi ise hayatını kaybetti. New York'ta ise toplam korona virüs vakası 67 bin 384'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 342'ye ulaştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
New York’ta okullar açılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA