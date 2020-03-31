Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Pompeo'dan yurt dışındaki vatandaşlara ülkeye dönüşlerde "acele edin" çağrısı

Pompeo'dan yurt dışındaki vatandaşlara ülkeye dönüşlerde "acele edin" çağrısı

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ticari ve devlet destekli uçuşların yakında sona erebileceğini belirterek, ülke dışında bulunup ABD'ye dönmek isteyen vatandaşlarına "acele etmeleri" çağrısında bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.3.2020 22:08 ABONE OL
Pompeo'dan yurt dışındaki vatandaşlara ülkeye dönüşlerde acele edin çağrısı

Bakan Pompeo, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığında görevli yaklaşık 50 personelde Kovid-19 tespit edildiğini kaydeden Pompeo, bir personelin de virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan salgınla mücadele kapsamında yurt dışı ticari ve tahliye amaçlı devlet destekli uçuşların yakın zamanda durdurulabileceğini vurgulayan Pompeo, ABD'ye dönmek isteyen vatandaşlara elçiliklerle irtibata geçmeleri ve dönüş için acele etmeleri çağrısı yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pompeo'dan yurt dışındaki vatandaşlara ülkeye dönüşlerde "acele edin" çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA