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'de Kovid-19'dan ilk can kaybı

ülkesi 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk can kaybı yaşandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.4.2020 01:58 ABONE OL
Senegal'de Kovid-19'dan ilk can kaybı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransız futbol takımı Olimpik Marsilya'nın eski başkanlarından 68 yaşındaki Pape Diouf'un, tedavi gördüğü başkent Dakar'daki Fann Üniversite Hastanesinden Fransa'nın Nice kentindeki bir hastaneye ambulans uçakla nakledilmesi için hazırlık yapılıyordu. Durumu aniden kötüleşen Diouf, Senegal topraklarında hayatını kaybetti.

Eski bir gazeteci ve futbolcu menajeri olan Diouf, 2005-2009 yıllarında Olimpik Marsilya'nın başkanlığını yapmıştı.

Senegal'de son verilere göre bugüne kadar 175 vaka görülürdü. Hastaların 40'ı iyileşti, 1'i ise hayatını kaybetti.

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Senegal'de Kovid-19'dan ilk can kaybı
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