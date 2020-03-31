Son dakika: BM'den çok önemli corona virüsü tespiti! Suriye'deki tehlikeye dikkat çektiler...

BM, Suriye'de 10 kişide yeni tip koronavirüs görüldüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, telekonferans yoluyla BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Lowcock, ''Suriye'de 2'si ölen 10 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası var ve bu buz dağının görünen kısmı.'' dedi.

Salgınla mücadele için hastanelerinin yarısından fazlasının işlevsiz olduğu Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısı yapan Lowcock, savaşan tüm taraflara ise ülke genelinde derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Suriye'de 8 milyon kişinin gıdaya doğru düzgün erişiminin olmadığını belirten Lowcock, ülkedeki yarım milyon çocuğun ise kronik yetersiz beslenmeye maruz kaldığını söyledi.

Lowcock, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de ise her 10 çocuktan 3'ünde büyüme geriliği olduğunu ve bu çocukların hayatlarının geri kalanında bu sorunla yaşayacaklarını ifade etti.

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PEDERSEN: SURİYE SALGINI ÖNLEYEMEZ

BM Güvenlik Konseyi'ni telekonferans yoluyla bilgilendiren Geir Pedersen, Suriye'de savaşan taraflara derhal ülke genelinde ateşkes çağrısı yaparak, bütün çabaların salgınla mücadeleye yoğunlaşması gerektiğini vurguladı.

Kampların tıka basa dolu olduğuna ve yıllardır süren savaşın sağlık sistemini çökerttiğine dikkati çeken Pedersen, "Suriye, Kovid-19 salgınını önleyemeyecek derecede büyük risk altında" dedi.

Pedersen, Suriye'de salgın nedeniyle tutukluların da acilen serbest bırakılması çağrısı yaptı.