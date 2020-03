Son Dakika Haberi: DÜNYA ŞOKTA! New York'ta her 3 dakikada bir kişi ölüyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından kısa bir süre sonra tüm dünyaya yayılan ve her geçen gün ölüm oranlarının arttığı salgın ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya üzerinde 38 binden fazla insanın hayatını kaybettiği salgın ile ABD'de son rakamlar açıklandı. Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 661 kişi arttı ve 3 bin 170'e yükseldi. Virüs testi pozitif çıkanların sayısı ise son 24 saatte 21 bin 595 kişi artarak 164 bin 620'ye çıktı. Öte yandan konuyla ilgili New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo'dan çok önemli son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar…

NEW YORK'TA ÖLÜMLER BİNİ AŞTI

New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo, ABD'nin New York eyaletinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 1,218'e ulaştığını belirtti. New York Polis Departmanı'nda enfekte olan polis sayısı 930'a yükseldiği açıklanırken departmanın yüzde 14'ünün enfekte olduğu ifade edildi.

TRUMP: KURALLARA UYULURSA 1 MİLYON ABD'LİNİN HAYATI KURTULACAK

Trump, sosyal mesafe kurallarının şimdiden etkisini gösterdiğini ve bunun 1 milyon ABD'linin hayatını kurtarabileceğini söylerken, "Her birimizin bu savaşı kazanmada bir rolü var. Her vatandaş, aile ve işletme virüsü durdurmada bir fark yaratabilir" diye konuştu. Trump, Pazar günün koronavirüs önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldıklarını, 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umduklarını belirtmişti.