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Son dakika: 'dan çarpıcı açıklaması! Ölenlerde en çok görülen rahatsızlıklar...

salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin en çok görüldüğü ülke . Ülkede bugüne kadar 12 bin 428 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio , coronavirüsü pandemisinde yeni vaka artış hızındaki eğrinin düz bir seyre doğru ilerlediğini dile getirdi. Vaka artış hızındaki düşüşe dikkat çeken Brusaferro, corona virüsün öldürücülük oranının yükseldiğini belirtti. Ayrıca nedeniyle hayatını kaybedenlerde en çok patolojik rahatsızlıklar görülüyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.3.2020 21:28 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 21:33 ABONE OL
Son dakika: İtalya'dan çarpıcı corona virüs açıklaması! Ölenlerde en çok görülen rahatsızlıklar...

Dünya genelinde corona virüs hızla yayılırken ölümlerin en çok görüldüğü ülke İtlaya oldu. 'da 12 bin 428 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro'nun açıklamalarına göre, corona virüsü vaka artış hızında düşüş yaşanıyor. İtlaya'daki son raporu paylaşan Brusaferro, corona virüsün öldürücülük oranının yükseldiğini dile getirdi. Ayrıca corona virüs nedeniyle hayatın kaybeden 909 kişideki patolojik rahatsızlıklara ilişkin yapılan incelemede, yüzde 73,5 ile hipertansiyon başı çekiyor. Diyabet (tip 2) yüzde 31,5'le ikinci, kalp yetmezliği ise yüzde 27,4'le üçüncü sırada geldiğini bildirdi.

İŞTE ÖLENLERDE EN ÇOK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR...

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Son dakika: İtalya'dan çarpıcı corona virüs açıklaması! Ölenlerde en çok görülen rahatsızlıklar...
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