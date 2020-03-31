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Son dakika haberi! ’da yeni doğan bir bebekte virüse rastlandı

'dan gelen son dakika haberine göre Meşhed kentinde dünyaya gelen bir bebekte korona virüse rastlandı. İran'ın Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Hastanesinde dünyaya gelen 900 gram ağırlığındaki bir bebekte korona virüse rastlandığı bildirildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 31.3.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 12:23 ABONE OL
Son dakika Koronavirüs haberi! İran’da yeni doğan bir bebekte virüse rastlandı

Meşhed Tıp Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Ahmed Şah Ferhat, "Bebek, korona şüphesi olan bir anneden dünyaya geldi ve şu anda İmam Rıza Hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunuyor" dedi.

Öğretim üyesi Ferhat, doğum sonrası annenin korona virüs belirtileri göstermesinin ardından 900 gram ağırlığında doğan bebeğe test yapıldığını ve pozitif çıktığını söyleyerek, "Bebeğin ilk 24 saatinde solunum problemleri vardı ancak şu an solunum cihazı olmadan nefes alıyor" açıklamasında bulundu.

İran'da son 24 saat içerisinde 117 yeni ölüm gerçekleştiği bildirilirken ülke genelinde toplam ölü sayısı 2 bin 757, vaka sayısı ise 41 bin 495'e yükseldi.,

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Son dakika Koronavirüs haberi! İran’da yeni doğan bir bebekte virüse rastlandı
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