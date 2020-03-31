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Trump: bize tıbbi malzeme gönderdi

Koronavirüs gündemi dünyadan ilginç haberlerin de ajanslara düşmesine neden olurken kimileri gözler önünde gerçekleşiyor. Başkanı , koronavirüs (Covid-19) gelişmelerine dair düzenlediği basın toplantısında, " bir uçak dolusu malzeme, tıbbi ekipman gönderdi bu da harika bir şey" dedi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 31.3.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 11:46 ABONE OL
Trump: Rusya bize tıbbi malzeme gönderdi

ABD Başkanı Donal Trump, Koronavirüs Görev Gücü üyeleri, koronavirüs salgınına dair düzenlediği basın toplantısında, "Söylemeliyim ki birçok ülke ile harika ilişkilerimiz var. Çiz bize bazı yardımlar gönderdi bu da çok güzel. Rusya bir uçak dolusu malzeme, tıbbi ekipman gönderdi bu da harika bir şey" ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, diğer ülkelerin de ABD'ye 'çok şaşırdığı ve mutlu olduğu şeyler' gönderdiğini belirtti.

TRUMP'TAN MUHABİRE KORONAVİRÜS TEPKİSİ

Öte yandan Trump, CNN Muhabiri Jim Acosta'nın "Bunu yanlış yönettiğinizi düşünen Amerikalılara ne cevap verirsiniz?" sorusuna ise, "Senin gibi insanlar ve CNN böyle şeyler söylüyor. Bu nedenle insanlar CNN'i dinlemek istemiyor. Normal bir soru sorabilirdin. Yaptığım açıklamalar şunlardır: Ülkeyi sakin tutmak istiyorum, ülkede panik yaratmak istemiyorum. Paniğe senden bile daha iyi neden olabilirdim. Çok şey yapabilirdim. Seni küçük bir lig oyuncusu gibi gösterebilirdim. Ama biliyor musun ne? Bunu yapmak istemiyorum" şeklinde yanıt verdi.

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Trump: Rusya bize tıbbi malzeme gönderdi
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