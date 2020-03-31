Venezuela'da muhalif lider Guaido ifadeye çağrıldı

Basın toplantısı düzenleyen Başsavcı Saab, eski Tümgeneral Cliver Alcala'nın, Guaido ile anlaşarak hükümet karşıtı silahlı eylemde kullanılmak üzere Kolombiya'dan silah gönderdiğini açıklamasıyla başlayan soruşturma kapsamında Guaido'nun 2 Nisan'da ifade vermesi için savcılığa çağrıldığını söyledi.

Saab, 23 Mart'ta Kolombiya'da, Venezuela hükümetine karşı kullanılmak üzere yüklü miktarda ağır silah ve cephanenin ele geçirildiğini de hatırlattı.

ABD Adalet Bakanlığı, "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu" gerekçesiyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Venezuela yönetimindeki bazı kişiler hakkında iddianame hazırladığını, Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için 15, diğer 4 kişi için de 10 milyon dolar ödül koyduğunu açıklamıştı.

ABD'nin yakalanması için başına ödül koyduğu eski Tümgeneral Alcala, Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında Venezuela'da silahlı eylem yapılması amacıyla muhalif lider Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.

Venezuela hükümeti de söz konusu silahların, kurulacak paramiliter gruplar tarafından Devlet Başkanı'na suikast ve silahlı eylemlerde kullanılmasının planladığını kaydetmişti.

Alcala, geçen hafta Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde güvenlik güçlerine teslim olmuş ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi yetkilileri Alcala'yı sorgulamak üzere New York'a götürmüştü.