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90 yaşındaki corona virüs hastası kadından büyük fedakarlık! "Onu genç hastalar için saklayın. Zaten iyi bir hayat yaşadım"

90 yaşındaki Belçikalı kadının yaptığı fedakarlık duygulandırdı. Corona virüs hastası olan 90 yaşındaki kadın yapay solunum cihazı kullanmayı reddetti. "Yapay solunum cihazı kullanmak istemiyorum. Onu genç hastalar için saklayın. Zaten iyi bir hayat yaşadım" dediği belirtilen 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 1.4.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 17:22 ABONE OL
90 yaşındaki corona virüs hastası kadından büyük fedakarlık! Onu genç hastalar için saklayın. Zaten iyi bir hayat yaşadım

Belçika'da 90 yaşındaki Suzanne Hoylaerts, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Koronavirüsten hayatını kaybeden kadının doktorlara, "Yapay solunum cihazı kullanmak istemiyorum. Onu genç hastalar için saklayın. Zaten iyi bir hayat yaşadım" dediği belirtildi.

Belçika'nın Leuven kentinin doğusundaki Binkom kasabasında yaşayan 90 yaşındaki Suzanne Hoylaerts, 20 Mart'ta koronavirüs semptomları göstermesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Karantina altında tedavisi süren Hoylaerts, koronavirüse bağlı solunum yetmezliği nedeniyle 22 Mart'ta yaşama gözlerini yumdu.

'SOLUNUM CİHAZINI GENÇLER İÇİN SAKLAYIN'

Yerel medya, yaşlı kadının solunum cihazını reddederek büyük bir fedakarlık yaptığını duyurdu. Belçika medyasındaki habere göre Hoylaerts, kendisine solunum cihazı takmak için hazırlık yapan doktorlara, "Solunum cihazını kullanmak istemiyorum. Onu genç hastalar için saklayın. Zaten iyi bir hayat yaşadım" dedi. Hoylaerts'in kızı Judith ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Ona veda edemedim. Cenazesine bile katılamadım" ifadelerini kullandı.

BELÇİKA'DA SON DURUM

Fransa ve Almanya arasında yer alan Belçika'da 13 bin 964 kişide koronavirüs tespit edilirken; 828 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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90 yaşındaki corona virüs hastası kadından büyük fedakarlık! "Onu genç hastalar için saklayın. Zaten iyi bir hayat yaşadım"
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