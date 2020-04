ABD’de sokaklar morga dönüştürüldü

Koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü haline gelen ABD'de durum her geçen gün kötüye gidiyor. Vaka sayısının 180 bin 789'a ölü sayısının ise 3 bin 580'e yükseldiği ülkede şimdide morg sorunu yaşanıyor. New York şehir yönetimi, ek çadır ve mobil morglarla mevcut kapasiteyi artırmaya çalışıyor. Geçici morglar olmadan, şehrin 800 ila 900 cenaze barındırabildiğini söyleyen Baş Tıbbi Muayene Dairesi Kamu İşleri Ofisi Genel Müdürü Aja Worthy- Davis, çadır ve soğutmalı kamyonlarla birlikte bu kapasiteyi 3 bin 500 ila 3 bin 600'e kadar yükselttiklerini açıkladı. Davis, bazı hastanelerin bahçelerine ve yakın bölgelerine mobil morg ünitelerinin kurulduğunu kaydetti. Mobil morglarla birlikte New Yorkun cenaze kapasitesi 2 bin 700 civarında arttı. Öte yandan New Jersey eyaletinde TIR şoförlüğü yapan Türk vatandaşı N.K. hayatını kaybetti.ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada "Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.