ABD’den corona virüsü ile ilgili dünyayı sarsan son dakika açıklaması! Corona virüsten kaç kişinin öleceğini açıkladılar

Dünya corona virüsü salgını ile mücadelesini sürdürürken, korkutan son dakika açıklamaları da gelmeye devam ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde salgının merkez üssü haline gelen ABD'de enfekte sayısı 180 binin üzerine çıktı. Konuyla ilgili Donald Trump ve ABD'li doktorlardan korkutan açıklamalar ise peş peşe geldi. ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınına ilişkin, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." Dedi. Beyaz Saray covid-19 ile Mücadale Görev Gücünde yer alan doktorlar yaptıkları açıklama ile salgının ne boyutta tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'TAN FLAŞ CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMA!

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısındaki konuşmasına "Ülkemiz, büyük bir milli imtihanın ortasında. Bu daha önce karşılaşmadığı türden bir imtihan." sözleriyle başladı.

ABD'Lİ DOKTORLARDAN KORKUTAN AÇIKLAMA!

Gelen son dakika haberine göre; Beyaz Saray covid-19 ile Mücadale Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Antony Fauci, ABD'de salgına karşı alınan önlemlere uyulması durumunda bile virüs nedeniyle 100 ila 200 bin kişinin ölebileceğini bildirdi.