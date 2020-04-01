Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’den corona virüsü ile ilgili dünyayı sarsan son dakika açıklaması! Corona virüsten kaç kişinin öleceğini açıkladılar

’den ile ilgili dünyayı sarsan açıklaması! Corona virüsten kaç kişinin öleceğini açıkladılar

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan salgını ile ilgili ’den korkutan açıklaması geldi. Covid-19 salgınının dünyada merkez üssü haline gelen ABD’de açıklanan son rakamlara göre 200 bine yakın kişi corona virüse yakalandı. Çok kısa bir süre içerisinde Çin’i ikiye katlayan rakamlar ABD’de kırmızı alarm verilmesine neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınına ilişkin, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." dedi. Son olarak Beyaz Saray covid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan doktorlar yaptıkları açıklama ile salgının ne boyutta tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 1.4.2020 07:36 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 07:44 ABONE OL
ABD’den corona virüsü ile ilgili dünyayı sarsan son dakika açıklaması! Corona virüsten kaç kişinin öleceğini açıkladılar

Dünya salgını ile mücadelesini sürdürürken, korkutan açıklamaları da gelmeye devam ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde salgının merkez üssü haline gelen 'de enfekte sayısı 180 binin üzerine çıktı. Konuyla ilgili Donald Trump ve ABD'li doktorlardan korkutan açıklamalar ise peş peşe geldi. ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınına ilişkin, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." Dedi. Beyaz Saray covid-19 ile Mücadale Görev Gücünde yer alan doktorlar yaptıkları açıklama ile salgının ne boyutta tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'TAN FLAŞ CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMA!

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısındaki konuşmasına "Ülkemiz, büyük bir milli imtihanın ortasında. Bu daha önce karşılaşmadığı türden bir imtihan." sözleriyle başladı.

ABD'Lİ DOKTORLARDAN KORKUTAN AÇIKLAMA!

Gelen son dakika haberine göre; Beyaz Saray covid-19 ile Mücadale Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Antony Fauci, ABD'de salgına karşı alınan önlemlere uyulması durumunda bile virüs nedeniyle 100 ila 200 bin kişinin ölebileceğini bildirdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’den corona virüsü ile ilgili dünyayı sarsan son dakika açıklaması! Corona virüsten kaç kişinin öleceğini açıkladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA