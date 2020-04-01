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'den son dakika açıklaması: Coronavirüsü ne zaman sona erecek? tekrar görülür mü?

Son dakika haberi: Dünya genelinde pandemisinden en çok etkilenen ülke olan 'den son dakika açıklamalar geldi. ABD'de (Covid-19) vaka sayısı 200 bini geçerken ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4.361'ya ulaştı. ABD Başkan Yardımcısı Mike , ülkedeki koronavirüsü salgını ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray bünyesinde kurulan "Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü'nün" de başında olan Pence, insanların alınan önlemlere uyması halinde salgının sona erebileceğini dile getirirken tekrar görülme ihtimali hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.4.2020 23:42 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 23:48 ABONE OL
ABD'den son dakika corona virüsü açıklaması: Coronavirüsü ne zaman sona erecek? Corona virüsü tekrar görülür mü?

Corona virüsa salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında geliyor. ABD'de ( Covid-19) vaka sayısı 200 bini geçti. Ölümlerin sayısı ise 4 binin üzerinde. ABD'deki bu gelişmelerin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike , ile ilgili son dakika değerlendirmelerde bulundu. Pence açıklamalarında Çin'İ açık sözlü olmamakla suçlarken covid-19 salgını ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray bünyesinde kurulan "Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü'nün" de başında olan Pence, coronavirüsünün biteceği tarihler hakkında açıklamalarda bulundu. Pence ayrıca coronavirüs salgınının bittikten sonra tekrar görülüp görülmeyeceği hakkında bilgi verdi.

İŞTE PENCE'NİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARI...

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ABD'den son dakika corona virüsü açıklaması: Coronavirüsü ne zaman sona erecek? Corona virüsü tekrar görülür mü?
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