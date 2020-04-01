ABD'den son dakika corona virüsü açıklaması: Coronavirüsü ne zaman sona erecek? Corona virüsü tekrar görülür mü?

Corona virüsa salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında ABD geliyor. ABD'de corona virüs ( Covid-19) vaka sayısı 200 bini geçti. Ölümlerin sayısı ise 4 binin üzerinde. ABD'deki bu gelişmelerin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, corona virüsü ile ilgili son dakika değerlendirmelerde bulundu. Pence açıklamalarında Çin'İ açık sözlü olmamakla suçlarken covid-19 salgını ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray bünyesinde kurulan "Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü'nün" de başında olan Pence, coronavirüsünün biteceği tarihler hakkında açıklamalarda bulundu. Pence ayrıca coronavirüs salgınının bittikten sonra tekrar görülüp görülmeyeceği hakkında bilgi verdi.

İŞTE PENCE'NİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARI...