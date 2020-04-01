Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı

Son Dakika Haberi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Taşçıoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum.
Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Koronavirüs'e karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum.