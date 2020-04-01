Corona virüsü salgını ne zaman bitecek? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'ten corona virüsü ile ilgili SON DAKİKA AÇIKLAMASI geldi!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen ölü ve vaka sayısının arttığı salgın nedeniyle şu ana kadar dünya üzerinde 37 binden fazla insan hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 800 bine ulaşmış durumda bulunuyor. Ülkemizde de vaka sayısı 10 bini geçerken, salgın ile ilgili tedirginlik devam ediyor. Konuyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik oldukça önemli açıklamalarda bulundu. İlhami Çelik, Corona virüsü salgını ne zaman bitecek? sorusunun yanıtını da verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BİLİM KURULU ÜYESİ AÇIKLADI! CORONA VİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceği ile ilgili açıklama yaptı. Salgının muhtemelen Mayıs ayı ortası ya da Haziran ayında biteceğini belirten Çelik, salgının henüz tepe noktaya ulaşmadığını ve önümüzdeki iki haftanın kritik olduğunu söyledi.