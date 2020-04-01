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Kendimi koronavirüsten nasıl korurum? , tanısı nasıl konur? Corona virüsü nasıl çıktı, nasıl yayıldı? Kendimi koronavirüsten nasıl korurum?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını yeni tip adıyla Covid-19 virüsü ile ilgili konular güncel olarak araştırılmaya devam ediyor. Hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubu olmakla birlikte hayvanlardan insanlara da bulaşabilmektedir. 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ilk kez görülen koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünya ülkelerine yayıldı ve tehlikeli boyuta ulaştı. Binlerce insanın ölmesine neden olurken her geçen gün de vaka sayısı giderek artıyor. Aşı ve tedavi çalışmaları sürerken öte yandan sorusuna da yanıt aranıyor. En başlıca belirtileri arasında yer alan; yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük ile solunum yollarını ciddi derecede etkileyen corona virüsü nasıl bulaşır? Koronavirüs tanısı nasıl konur? İşte corona virüsü nasıl bulaşır sorusunun yanıtı ve detayları!

Giriş Tarihi: 1.4.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 11:18 ABONE OL
Kendimi koronavirüsten nasıl korurum? Corona virüsü nasıl bulaşır, tanısı nasıl konur? Corona virüsü nasıl çıktı, nasıl yayıldı? Kendimi koronavirüsten nasıl korurum?

sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son günlerde ölü ve vaka sayılarında meydana gelen artışın ardından vatandaşlar kendilerini korumak amacıyla "evde kal" çağrısına uyuyorlar. Evde kendini izole etmek, koronavirüsten korunmanın en doğru yolu olduğu biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs hayvanlarla insan temasından dolayı yayılabilir. Dünyayı kasıp kavuran MERS salgının develer arasında, SARS salgınının ise misk kedileri arasında yayıldığı Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bilinmektedir. Hasta insandan öksürük, hapşırık ve solunum yolu temasıyla bulaşabilen corona virüsü nasıl bulaşır? Corona virüsü tanısı nasıl konur? Corona virüsü nasıl çıktı, nasıl yayıldı?

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Covid-19 salgını dünya çapında tehlike saçmaya devam ederken her geçen gün ölü ve vaka sayısı da artıyor. Bunun önüne geçmek için "evde kal" çağrısına uyulması gerekiyor. Öte yandan sağlıklı insana enfekte olmaması adına dikkat edilmesi gereken bazı kriterler olduğu biliniyor. Buna göre; corona virüsü nasıl bulaşır?

İşte corona virüsü nasıl bulaşır sorusunun yanıtı ve detayları!

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Kendimi koronavirüsten nasıl korurum? Corona virüsü nasıl bulaşır, tanısı nasıl konur? Corona virüsü nasıl çıktı, nasıl yayıldı? Kendimi koronavirüsten nasıl korurum?
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