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CORONA VİRÜSÜ HABERİ: ilk kez duyurdu! “Hastalık belirtisi göstermeyen” asemptomatik corona vakaları ilk kez açıklandı!

Corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken yaşanan durumun ciddiyeti de gözler önüne seriliyor. 'in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan Covid-19 vakaları ile ilgili açıklamalarında bulundu. Koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı halde, hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin toplam vaka sayısına dahil edilmemesi eleştirilere yol açılırken öte yandan hastalık belirtisi göstermeyen vakalar "asemptomatik" olarak adlandırılıyor. Çin, asemptomatik vakaların sayısını ilk kez duyurdu. Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre; asemptomatik vakaya sahip 1541 kişinin tıbbı gözetim altına tutulduğu bildirildi. İşte haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 1.4.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 15:39 ABONE OL
CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERİ: Çin ilk kez duyurdu! “Hastalık belirtisi göstermeyen” asemptomatik corona vakaları ilk kez açıklandı!

Corona virüsü belirtileri arasında yer alan; kuru öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı, bazı vakalarda görülen tat ve koku duyusu alamama gibi durumları göstermeyen ancak corona virüsü testi pozitif çıkan asemptomatik vaka sayısını ilk kez dünyaya duyurdu. 'ndan yapılan açıklamaya göre; 1541 kişi asemptomatik vaka özelliği gösteriyor. Bu kişilerin tıbbı gözetim altına tutulduğu bildirilirken böyle vakaların ilk kez duyurulması, Çin yönetimin hastalık rakamlarını olduğundan düşük gösterdiği eleştirilerine de yol açtı. Covid-19 vakalarının yaygın görüldüğü ülkeler, vaka sayılarını, hastalık belirtisi gösterip göstermediğine bakmayarak sonucu pozitif çıkan herkesin bildirildiğini açıkladı.

ÇİN İLK KEZ DUYURDU! ASEMPTOMATİK VAKA SAYISI AÇIKLANDI!

Corona virüsü salgının ilk kez ortaya çıktığı ülke Çin, asemptomatik vaka sayısını ilk kez duyurdu. Buna göre; corona virüsü belirtileri göstermeyip test sonucu pozitif çıkan vakalar olarak adlandırılan asemptomatik vakalar tıbbı gözetim altında tutuluyor. Hastalık belirtisi göstermeseler bile taşıyıcı olarak virüsü bulaştırabildiklerinden durumun ciddiyetine vurgu yapılıyor.

İşte son dakika corona virüs haberinin ayrıntıları!

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CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERİ: Çin ilk kez duyurdu! “Hastalık belirtisi göstermeyen” asemptomatik corona vakaları ilk kez açıklandı!
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