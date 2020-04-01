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’da karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar

'da belediye çalışanları koronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için 'Azrail' kostümleri ile sokaklara çıkıp, vatandaşların arasında karıştı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 1.4.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 12:47 ABONE OL
İran’da karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar

Ülkenin Huzistan Eyaleti'ne bağlı Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları koronavirüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştılar.

İran'da corona virüs karantinasına uymayanlara ilginç uyarı! Sokaklarda Azrail kostümüyle dolaştılar | Video

Aynı zamanda konuyla ilgili olarak anonsların yapıldığı da duyuldu.

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İran’da karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar
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