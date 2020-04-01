İsrail'den insanlık dışı uygulama! Corona virüs hastası Filistinliyi...

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Beit Sira köyünün girişindeki İsrail kontrol noktası yakınında hasta bir Filistinli adam, İsrail güçleri tarafından yol kenarına atıldı.

İnsidearabia.com'da yer alana habere göre, görgü tanığı, yol kenarına atılan adamın son derece yüksek ateşi olduğunu, vücudunu zar zor hareket ettirebildiğini ve nefes almakta zorlandığını söyledi.

Filistin hükümeti işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 117'ye yükseldiğini açıkladı.

5 Martta Filistin Sağlık Bakanlığı, Beytullahim ve Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da daha sonra yayımladığı bir kararnameyle Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti.





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