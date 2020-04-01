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Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 'da ilginç bir olay yaşandı. Başkent Atina sokağında gece saatlerinde bir kişi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle polise yakalanmamak için 'levha' kılığına girdi. O anlar ise amatör kameraya an be an kaydedildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 1.4.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 18:21 ABONE OL
Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Yunanistan'da ilginç bir olay yaşandı. Başkent Atina sokağında gece saatlerinde bir kişi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle polise yakalanmamak için 'levha' kılığına girdi. O anlar ise amatör kameraya an be an kaydedildi.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan Yunanistan'da bir kişi polisten kaçmak için levha kılığına girerek insanları eğlendirmek amaçlı bir video çekti.
Yunanistan'da 23 Mart'ta başlayan ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı kapsamında, vatandaşlar özel izin belgesi ile çıkılabiliyor.

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Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı
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