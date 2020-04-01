Koronavirüs dünya ekonomisini de salladı

KOVİD-19 salgının dünya genelinde neden olacağı ekonomik sonuçlar tam olarak bilinmemekle birlikte, son çalışmalar önümüzdeki birkaç yıl içinde milyonlarca insanın açlık sınırında yaşayabileceğini gösteriyor. Dünya Bankası'nın Doğu Asya ve Pasifik Bölümü Başkanı Aaaditya Mattoo, sorumlu olduğu coğrafyada 11 milyona yakın insanın açlık sınırında yaşamak zorunda kalacağını bildirdi. Mattoo, bu durumun en çok düşük gelirli çalışan grubu ve yasadışı çalışanları etkileyeceğini belirterek, "Ekonomik büyüme gerçekleşse bile söz gelimi Tayland'daki turizm işçisi, Kamboçya'daki tekstil işçisi açlık sınırına düşecek" uyarısını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ekonomik önlemler almak için 12 Nisan'ı beklerken, ABD'de her gün artan salgın nedeniyle kapalı olan ünlü mağazalar çalışanlarını ücretsiz izne ayıracaklarını duyurdu.