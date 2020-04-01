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Son dakika görüntüleri! Rus uçağı 'ye böyle uçtu

Son dakika görüntüleri çok konuşuldu! Koronavirüs dünyada dengeleri çok ilginç şekilde değiştirmeye devam ediyor. Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan Koronavirüs son olarak 'de acı sonuçlar doğurmakta. Bu tip durumlar da bir araya gelmekte zorlanan ülkelerin de yan yana gelmesine neden oluyor. Son olarak , koronavirüsle mücadele için dünyada en fazla vakanın bulunduğu ABD'ye gönderilen tıbbi malzemelerin görüntülerini paylaştı. ABD Başkanı Trump daha önce bu yardımlar için basın toplantısında teşekkür etmiş ve durumu 'Harika' diye nitelemişti.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 14:41 ABONE OL
Son dakika görüntüleri! Rus uçağı ABD'ye böyle uçtu

Kalıcı mı olur bilinmez ama dünya siyaseti de Koronavirüs ile birlikte yeniden şekilleniyor. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs ABD'de etkisini sürdürürken; Trump Putin telefon görüşmesinin ardından Rusya, koronavirüsle mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi yardım gönderdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye gönderilen tıbbi malzemelerin görüntülerini paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde bir kargo uçağının yüzlerce tıbbi malzeme kutusu ile dolu olduğu görülüyor. Öte yandan Rusya, ABD'nin yaptırım uyguladığı ülkeler arasında yer alıyor.

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"AMERİKAN VATANDAŞLARINI KURTARMAK İÇİN"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkanlar; Putin ile Trump arasındaki telefon görüşmesinden sonra Rusya en büyük kargo uçağı olan An-124 Ruslan'ı tıbbi malzemelerle Covid-19 ile mücadelesine destek olmak, Amerikan vatandaşlarını kurtarmak için ABD'ye gönderdi. Uçak yolda" ifadeleriyle paylaşıldı.

TRUMP TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Trump geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, "Rusya bize bir uçak dolusu malzeme gönderdi" bu çok iyi bir davranıştı" ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika görüntüleri! Rus uçağı ABD'ye böyle uçtu
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