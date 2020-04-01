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SON DAKİKA HABER: 'dan çarpıcı açıklaması! Coronavirüsten ölenlerde en çok görülen rahatsızlıklar...

salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin en çok görüldüğü ülke olan 'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkede bugüne kadar 12 bin 428 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio , vaka artış hızındaki düşüşe dikkat çekerken corona virüsün öldürücülük oranının yükseldiğini belirtti. Ayrıca nedeniyle hayatını kaybedenlerde en çok hangi rahatsızlıkların olduğunu açıkladı! İşte kritik detaylar...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.4.2020 07:04 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 07:05 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: İtalya'dan çarpıcı corona virüs açıklaması! Coronavirüsten ölenlerde en çok görülen rahatsızlıklar...

Dünya genelinde corona virüs hızla yayılırken ölümlerin en çok görüldüğü ülke İtlaya oldu. 'da 12 bin 428 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro'nun açıklamalarına göre, corona virüsü vaka artış hızında düşüş yaşanıyor. İtlaya'daki son raporu paylaşan Brusaferro, corona virüsün öldürücülük oranının yükseldiğini dile getirdi. Ayrıca corona virüs nedeniyle hayatın kaybeden 909 kişideki patolojik rahatsızlıklara ilişkin yapılan incelemede,corona virüsün hangi hastalıklara sahip olanların ölümüne sebep olduğu açıklandı.

İŞTE ÖLENLERDE EN ÇOK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR...

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SON DAKİKA HABER: İtalya'dan çarpıcı corona virüs açıklaması! Coronavirüsten ölenlerde en çok görülen rahatsızlıklar...
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