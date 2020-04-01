Son dakika: NATO yarın korona virüs nedeniyle toplanıyor

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 860 bin 170 kişiyi hasta eden ve 42 bin 344 kişini de ölümüne neden olan ve ülkeleri ciddi önlemler almaya iten küresel koronavirüs (Covid-19) krizi nedeniyle yarın toplanıyor. Kritik zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklama yaptı.

TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi ve Türkiye'deki dayanışmanın örnek bir dayanışma olduğunu belirtti.

(Ayrıntılar geliyor)