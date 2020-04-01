Son dakika: Türkmenistan'da corona virüsü yasaklandı! Dünya bu iddiayı konuşuyor...

Tüm dünyada 42 binden fazla can kaybının yaşandığı koronavirüse dair en ilginç iddia Türkmenistan'dan geldi. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Türkmenistan'da hükümetin radikal bir kararla 'koronavirüs' kelimesini yasakladığını iddia etti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Türkmenistan'da hükümetin, medyada ve sağlık broşürlerinde "koronavirüs" kelimesinin kullanımını yasakladığına dair haberlerin ardından bir açıklama yaparak vatandaşların tehlikeye atıldığını ifade etti.

GÖZALTINA ALINIYORLAR

Türkmenistan'da yasaklı olan sivil toplum örgütünün yayımladığı 'Türkmenistan Haberleri' (Chronicles of Turkmenistan) adlı sitede yayımlanan habere göre, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve virüslerin yol açtığı hastalıklardan korunma ile ilgili broşürlerde koronavirüs kelimesi kullanılmadı. Koronavirüs salgını hakkında konuşan vatandaşların da polis tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Özgür Avrupa Radyosu'nun (Radio Free Europe) Türkmen dilinde yayın yapan Azatlyk Radyo, sivil polislerin otobüs durağı, dükkan gibi yerlerde dolaşarak koronavirüs hakkında konuşanları, maske takanları gözaltına aldığını duyurdu.

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OTORİTER REJİME VURGU

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün Doğu Avrupa ve Orta Asya masası şefi Jeanne Cavalier, yetkililerin bu uygulama ile "Türkmen vatandaşlarını riske atmanın yanı sıra Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un otoriter yönetimini güçlendirdiğini" belirtti.

Aynı zamanda 17 Mart'ta Moskova'da Türkmenistan elçiliğinin kapanmasının ardından pek çok Türkmen vatandaşının ülkelerine geri dönmek için havaalanında beklediği ifade edildi.

Türkmen vatandaşları, koronavirüs salgını hakkında sadece tek taraflı bilgilere erişirken, yetkililere göre, Türkmenistan'da şu ana kadar hiçbir vaka tespit edilmedi. "Türkmenistan'ın Koruyucusu" olarak bilinen Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, 13 Mart'ta kamusal alanların koruyucu önlem olarak 'harmala' adıyla bilinen (üzerlik) geleneksel bir bitki ile tütsülenmesini emretti .