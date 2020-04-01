Tedbirleri ihlal eden vekile gözaltı

Kosova Meclisi Miletvekili ve eski Devlet Bakanı Rasim Demiri, Covid-19 nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle Prizren yakınlarındaki bir köyde gözaltına alındı. Milletvekilinin gözaltına alınmasını doğrulayan Prizren Polis sözcüsü Shaban Osmanollaj, polisin Polac köyünde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için iki kişiyi gözaltına aldığını ayrıca araçta bulunan ruhsatsız bir silaha da el konulduğu belirtti. Polis tarafından ifadelerinin alınmalarının ardından mahkemeye sevk edilen iki şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları bildirildi.