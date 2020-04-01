Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tedbirleri ihlal eden vekile gözaltı

Tedbirleri ihlal eden vekile gözaltı

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 1.4.2020 ABONE OL
Kosova Meclisi Miletvekili ve eski Devlet Bakanı Rasim Demiri, Covid-19 nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle Prizren yakınlarındaki bir köyde gözaltına alındı. Milletvekilinin gözaltına alınmasını doğrulayan Prizren Polis sözcüsü Shaban Osmanollaj, polisin Polac köyünde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için iki kişiyi gözaltına aldığını ayrıca araçta bulunan ruhsatsız bir silaha da el konulduğu belirtti. Polis tarafından ifadelerinin alınmalarının ardından mahkemeye sevk edilen iki şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tedbirleri ihlal eden vekile gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA