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'den 'ya tıbbi malzeme yardımı! İtalyan çocuktan duygulandıran teşekkür!

bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfektanların olduğu askeri kargo uçağı 'ya ulaştı. Avrupa'da corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'ya 'den gönderilen tıbbi malzemeler için 10 yaşındaki İtalyan çocuk teşekkür mesajı yolladı. 10 yaşındaki çocuk mesajında "Türk halkına ve Türk devletine İtalya’ya yaptıkları bu yardım için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı" idadelerini kullandı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.4.2020 00:13 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 00:41 ABONE OL
Türkiye'den İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı! İtalyan çocuktan duygulandıran teşekkür!

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfektanlar, askeri kargo uçağıyla İtalya'ya ulaştı. Malzemelerin ulaşmasının ardından Milano'da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli 10 yaşındaki çocuk, Türkiye'ye duygu dolu teşekkür mesajı yolladı.

İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj | Video

DUYGULANDIRAN MESAJ!

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektan üretildi. Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden İtalya'nın ihtiyaçları doğrultusunda, askeri uçakla İtalya'nın başkenti Roma'ya gönderildi. Malzemelerin ulaşmasının ardından Milano'da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli 10 yaşındaki çocuk, Türkiye'nin İtalya'ya yardımlarından dolayı duygu dolu bir video yayımladı. Scrocchi videoda, "Türk halkına ve Türk devletine İtalya'ya yaptıkları bu yardım için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Avrupa Parlamentosu AP Türkiye Raportörü'nden Türkiye'ye teşekkür! Gösterdiğiniz dayanışmayı hiç unutamayacağız.

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Türkiye'den İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı! İtalyan çocuktan duygulandıran teşekkür!
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