Virüssüz kasabada şifalı su efsanesi

İtalya'nın kuzeyindeki Piedmont bölgesinde bulunan Montaldo Torinese'de, geçtiğimiz hafta sonu 4 bine yakın yeni vakanın kaydedildiği Torino'ya 19 km uzaklıkta olmasına rağmen hiç hasta görülmemesi, 720 nüfuslu kasabada yaşayanların mucizevi suların kendilerini koruduğuna' inanmasına yol açtı. Kasabada bir kuyuda bulunan suyun, 1800'de bölgede kamp kuran Napolyon Bonapart'ın askerlerini zatürreden kurtardığına inanılıyor. Avusturya güçleriyle karşılaşan Napolyon'un bu sayede Marengo'daki savaşı kazandığı öne sürülüyor.Kasabanın Belediye Başkanı Sergio Gaiotti ise "Efsaneye göre Napolyon'un generalleri zatürre nedeniyle çok hastaydı. Temiz hava ve kırsal alanın saflığı, aynı zamanda bu kuyu sayesinde hepsi iyileşti. O süreçte su büyük ihtimalle yardımcı oldu. Ancak günümüzde kuyu kapalı ve su da sadece tarlaları sulamak için kullanılıyor. Oradan içemezsiniz" diyerek bu iddialara inanmıyor. Gaiotti 'Ancak temiz hava ve sağlıklı yaşam tabiki bizi koruyor. Buralarda neredeyse hiç sanayi yok, çoğunluk zanaatkârlardan oluşuyor. En başından beri düzenli el yıkamak, doğrudan temastan kaçınmak, maske kullanmak gibi tedbirlerimizi de uyguluyoruz" dedi.Montaldo Torinese kasabasının belediye başkanı Sergio Gaiotti, Fransız Napolyon Bonapart ve Fransız Ordusu'ndaki diğer generallerin Avusturya ile savaş sırasında bölgeye kamp kurduğunu ve savaşta zatürreye yakalananların bu kuyudan içtikleri suyla iyileştiklerini doğruluyor. Ancak günümüzde kapalı olan kuyunun suyunun içilmediğini sadece tarım arazileri için kullanıldığını söylüyor.