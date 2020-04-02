ABD'de korkutan iddia! 100 bin ceset torbası sipariş ettiler

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) Savunma Bakanlığından (Pentagon), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kullanılmak üzere 100 bin ceset torbası talebinde bulunduğu iddia edildi.

100 BİN CESET TORBASI TALEP ETTİLER

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ülkede salgının beklenen bilançosuna yönelik hazırlıklara da hız verildi.

Bloomberg'de yer alan ve FEMA yetkililerine dayandırılan haberde, koronavirüs kaynaklı muhtemel ölümler için 100 bin ceset torbası talep edildiği ve bu talebin Pentagon'a iletildiği bildirildi.

Pentagon'un elindeki 50 bin ceset torbasını kuruma yakın zamanda göndereceği, kalan 50 bin ceset torbası için ise alım yapacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili henüz Pentagon ve FEMA yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP 240 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında "koronavirüs salgınında ABD genelinde 100 ila 240 bin arasında kişinin hayatını kaybedebileceğini" açıklamıştı.





ABD’de bilanço ağır! Koronavirüs ölümleri 2 bin 509’a yükseldi

Son dakika: ABD donanmasına ait hastane gemisi New York'a geldi

ABD Başkanı Trump'tan son dakika açıklaması: 5 dakikada sonuç veren corona virüs testi...