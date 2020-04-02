BM’den pandemi yorumu 1945’ten beri en büyük kriz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının sosyo-ekonomik etkilerine ilişkin bir rapor açıkladı. Salgının tüm dünyayı tehdit ettiğini ve daha öncekilere benzemeyen bir ekonomik krize neden olacağını belirten Guterres, "Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz" dedi. Guterres, bu krizin ancak "siyasi oyunların" bir kenara bırakılıp dayanışma içinde üstesinden gelinebileceğine dikkati çekerek "Birleşmiş Milletler, düşük ve orta gelirli ülkelerin salgınla ve neden olduğu sosyo-ekonomik şoklarla mücadelesine destek için çok ortaklı yeni bir fon kuruyor" ifadesini kullandı.Genel Sekreter Guterres, salgının özellikle Afrika kıtası üzerindeki etkilerinden endişe duyduğunu belirterek G20 ülkelerine Afrika'ya yönelik bir girişimde bulunmaları çağrısı yaptı.Salgın yüzünden 5 ila 25 milyon kişi işini kaybedebilir. 860 milyar ile 3,4 trilyon dolar gelir kaybı yaşanabilir.166 ülkede1,5 milyar öğrenci, 60 milyon öğretmen eğitime ara verdi.