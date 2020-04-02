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'den kararı! Karar verildi, tüm satışlar o tarihte durdurulacak...

'in Wuhan kentinde patlak veren tüm dünyaya yayıldı. 1 milyona yakın insana sıçrayan virüsün merkez üssü önce Avrupa, sonra ABD oldu. Çin ise virüsü şimdilik yenmiş gibi görünüyor. Ülkede hayat normale dönerken, tedbirler elden bırakılmıyor. Hayvan pazarlarının açıldığı ülkede flaş bir karar daha alındı. Karara göre, 1 Mayıs itibarıyla, Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs'ta yasaklanıyor. İşte haberinin ayrıntıları...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.4.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 12:52 ABONE OL
Çin'den son dakika corona virüsü kararı! Karar verildi, tüm satışlar o tarihte durdurulacak...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs'ta yasaklanıyor. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çin'deki ilk kent olacak.

Dünya'da yaklaşık 34 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan, ülke ekonomilerini resesyonuna götüren yeni tip koronavirüs Covid-19 salgının ilk ortaya çıktığı Çin'de önemli bir karar alındı.

BBC'de yer alan habere göre, Çinli yetkililerin koronavirüs (Covid-19) salgınının vahşi hayvan eti ile ilişkilendirilmesinin ardından ülkenin Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde köpek ve kedi eti satışının yasaklanacağını duyurdu.

Shenzhen şehrinin 1 Mayıs'ta hayata geçecek olan kararın ardından kedi ve köpek satışının tüketimini yasaklanacağı Çin'deki ilk kent olacak. Öte yandan Humane Society International'ın (HSI) kararı takdir ettiği belirtilirken, HSI'a göre, 2019 verilerine göre, Asya genelinde yılda 30 milyon köpek öldürüldüğünü duyurdu.

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HASTALIKLARIN ÇOĞU HAYVANDAN İNSANA GEÇİYOR

Sorunun temel noktasının insan ve hayvan teması olduğunun altını çizen bilim insanına göre ise insanlara bulaşan bakterilerin virüs ve parazitli hastalıkların üçte ikisinden fazlası hayvanlardan geliyor.

Pandemik hastalıklar ile mücadele eden Global Virome Projesi'ne göre vahşi yaşamda hala 1,7 milyondan fazla keşfedilmemiş virüs var. Bunların neredeyse yarısı ise insanlar için zararlı olabileceği tahmin ediliyor. Çin Mühendislik Akademisi'nin yayınladığı bir rapora göre vahşi hayvan yetiştirilmesi ve tüketilmesi endüstrisinin yıllık 57 milyar dolar civarında kazancı olduğu tahmin ediliyor.

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Çin'den son dakika corona virüsü kararı! Karar verildi, tüm satışlar o tarihte durdurulacak...
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