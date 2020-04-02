Corona virüsü nasıl bulaşır, tanısı nasıl konur? Corona virüs nasıl ortaya çıktı, nasıl yayıldı?

Corona virüsü nasıl bulaşır sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son günlerde ölü ve vaka sayılarında meydana gelen artışın ardından vatandaşlar kendilerini korumak amacıyla "evde kal" çağrısına uyuyorlar. Evde kendini izole etmek, koronavirüsten korunmanın en doğru yolu olduğu biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs hayvanlarla insan temasından dolayı yayılabilir. Dünyayı kasıp kavuran MERS salgının develer arasında, SARS salgınının ise misk kedileri arasında yayıldığı Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bilinmektedir. Hasta insandan öksürük, hapşırık ve solunum yolu temasıyla bulaşabilen corona virüsü nasıl bulaşır? Corona virüsü tanısı nasıl konur? Corona virüsü nasıl çıktı, nasıl yayıldı?

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Covid-19 salgını dünya çapında tehlike saçmaya devam ederken her geçen gün ölü ve vaka sayısı da artıyor. Bunun önüne geçmek için "evde kal" çağrısına uyulması gerekiyor. Öte yandan sağlıklı insana enfekte olmaması adına dikkat edilmesi gereken bazı kriterler olduğu biliniyor. Buna göre; corona virüsü nasıl bulaşır?

İşte corona virüsü nasıl bulaşır sorusunun yanıtı ve detayları!