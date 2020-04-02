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haberleri: ABD'li hemşirenin corona virüsü çığlığı! Gözyaşları içerisinde bunları anlattı

Corona virüsün (Covid-19) yeni merkez üssü hâline gelen ABD'den haberleri peş peşe geliyor. Vaka ve ölüm sayısının kontrol altına alınamadığı ABD'de, vaka sayısı 216 bin 722 kişiye ulaştı. nedeni ile ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 352'ye ulaştı. Vaka sayısında İtalya'yı ikiye katlayan ABD'de, sağlık sistemi de çökmenin eşiğine geldi. Öyle ki, doktor ve hemşirelere maske temini konusunda bile sıkıntı yaşanıyor. ABD'li bir hemşire, yaşadıklarını ağlayarak anlatırken bu durumun iyiye gitmediğini belirtti. Hemşirenin corona virüsü çığlıkları, sosyal medyada da en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 11:57 ABONE OL
Corona virüsü son dakika haberleri: ABD'li hemşirenin corona virüsü çığlığı! Gözyaşları içerisinde bunları anlattı

Amerika Birleşik Devletleri, son bir haftada corona virüsünün yeni merkez üssü durumuna geldi. Ülkede vaka ve ölüm sayısı birden artış gösterirken, vaka sayısında İtalya neredeyse ikiye katlanıldı. Salgın nedeni ile birçok eyalette teyakkuza geçildi. Ülkede nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 352 kişi olarak duyuruldu. Her geçen gün ile beraber vaka sayısının artması, ülkedeki sağlık sistemini de derinden etkiledi. Öyle ki, ülkede sağlık sistemi neredeyse çökme aşamasına geldi.

ABD'Lİ HEMŞİRENİN CORONA VİRÜSÜ ÇIĞLIĞI!

ABD'de bir hemşire de maske nedeniyle yaşadığı sıkıntılar gözyaşları içinde anlattı ve işini bırakmak zorunda kaldığını duyurdu. Chicago'da görev yapan Imaris Vera adlı hemşire, bulunduğu hastanede yetersiz maske ve ekipman nedeniyle kendini güvende hissetmediğini belirtti. Hemşirenin sözleri, kısa sürede sosyal medyada da en çok paylaşılan haberleri arasında yer aldı.

Vera, Instagram hesabında gözyaşları içinde şunları söyledi:

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Corona virüsü son dakika haberleri: ABD'li hemşirenin corona virüsü çığlığı! Gözyaşları içerisinde bunları anlattı
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