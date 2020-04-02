Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'a ilişkin pek çok bilinmezlik bulunduğunu vurgulayarak, "Gelecek bir kaç gün içinde 1 milyon vaka sayısına ve 50 bin ölü sayısına ulaşacağız. Hastalığın hızlı artışından ve küresel olarak yayılmasından derin endişe duyuyorum." diye konuştu. Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Müslümanların ramazan ayında toplu iftar ve ibadet yapıp yapmayacaklarına ilişkin de "Dini liderler ve toplum liderlerinin rolü çok ama çok önemli. Orta Doğu ülkeleri, virüsün yayılmasını en aza indirgemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla irtibata devam edeceğiz." dedi.