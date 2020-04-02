Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ‘Derin endişe duyuyorum’

‘Derin endişe duyuyorum’

Giriş Tarihi: 2.4.2020 ABONE OL
‘Derin endişe duyuyorum’
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'a ilişkin pek çok bilinmezlik bulunduğunu vurgulayarak, "Gelecek bir kaç gün içinde 1 milyon vaka sayısına ve 50 bin ölü sayısına ulaşacağız. Hastalığın hızlı artışından ve küresel olarak yayılmasından derin endişe duyuyorum." diye konuştu. Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Müslümanların ramazan ayında toplu iftar ve ibadet yapıp yapmayacaklarına ilişkin de "Dini liderler ve toplum liderlerinin rolü çok ama çok önemli. Orta Doğu ülkeleri, virüsün yayılmasını en aza indirgemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla irtibata devam edeceğiz." dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Derin endişe duyuyorum’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA