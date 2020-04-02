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'da 100 binden fazla kişi selden etkilendi

Ajansı Antara'nın haberine göre, Eyaleti'nin başkenti Bandung'da pazar gününden bu yana etkili olan şiddetli yağmurlar, 7 bölgede sele neden oldu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.4.2020 10:22 ABONE OL
Endonezya'da 100 binden fazla kişi selden etkilendi

Batı Cava Afet Azaltma Ajansı yetkilisi Budi Budiman Wahyu, su baskınlarından 101 bin 644 kişinin etkilendiği belirterek, evleri zarar gören 3 bin 298 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

SELZEDELERİN TAHLİYE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Wahyu, bölge genelinde selzedelerin tahliye işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla aşırı yağmurlardan kaynaklanan su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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Endonezya'da 100 binden fazla kişi selden etkilendi
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