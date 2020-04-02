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Fransız doktorlardan skandal açıklama! "Coronavirüs aşısını Afrikalılar ve hayat kadınlarında deneyelim"

Fransız kanalında açıklama yapan Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi Prof. Dr. Jean Paul Mira ve Araştırma Direktörü Prof. Dr. Camille Locht, tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısının korona virüs hastalarında denenmesi hakkında yorum yaparak araştırmaların Afrika'da ve hayat kadınları üzerinde denenmesine yönelik skandal açıklamaları ile tepki topladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.4.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 17:45 ABONE OL
Fransız doktorlardan skandal açıklama! Coronavirüs aşısını Afrikalılar ve hayat kadınlarında deneyelim

Fransa'nın LCI kanalında canlı yayın bağlantısı yapan Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi Prof. Dr. Jean Paul Mira ve Araştırma Direktörü Prof. Dr. Camille Locht, yayın sırasında skandal sözlere imza attı. Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısının korona virüs hastalarının tedavisinde kullanılması için yapılan araştırma ve denemeler hakkında konuşan doktorlar, sosyal medyadan büyük tepki topladı.

"AFRİKALI YA DA HAYAT KADINLARINDA DENEYELİM!"

Aşı denemeleri ile ilgili yorum yapan Doktor Mira, "Bu araştırmaları maskenin, tedavinin, yoğun bakımın olmadığı Afrika'da yapamaz mıyız? Tıpkı AIDS araştırmalarında olduğu gibi. Veya hayat kadınları üzerinde deneyemez miyiz? Çünkü onlar daha fazla hastalanmaya yatkın, korunmuyorlar. Ne düşünüyorsunuz?" dedi.

"HAKLISINIZ ZATEN AFRİKA'YI DÜŞÜNÜYORUZ"

Doktor Locht'tan da skandal sözlere destek geldi. Locht, "Evet haklısınız. Zaten bu araştırmanın paralelinde Afrika'da bir araştırma yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından doktorlar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Söylemleri "emperyalist düşünce" olarak nitelendiren kullanıcılar arasında Afrika kökenliler tarafından "Biz atalarımız gibi ezilmeyiz, gereken cevabı sert şekilde veririz" yorumları yapıldı.

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Fransız doktorlardan skandal açıklama! "Coronavirüs aşısını Afrikalılar ve hayat kadınlarında deneyelim"
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