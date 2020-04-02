Koronavirüslü hasta sayısını tespit etmek için Madya Pradeş eyaletindeki Indore şehrinde bulunan Ranipura bölgesine giden sağlık çalışanları saldırıya uğradı. Bölge halkından olan bir grup, önce sağlık çalışanlarına tükürdü, ardından darp etti. O anlar kameralara yansıdı. Bölge halkının saldırısında, 2 kadın doktorun yaralandığı belirtildi. Sağlık çalışanlarını polisin kurtardığı ifade edildi.

Hindistan'da koronavirüs tespiti yapmak isteyen doktorlara dayak | Video

DOKTORLAR KORUMA VE GÜVENCE TALEP ETMİŞTİ

Sağlık çalışanlarına kötü muamelenin son birkaç günde arttığı Hindistan'da, geçtiğimiz günlerde Haydarabad Hastanesi'ndeki doktorlar, koronavirüs tedavisi gören bir hastanın ölümünün ardından hasta yakınları tarafından darp edilmişti. Haydarabad'daki doktorlar, hükümetten koruma ve güvence talep etti.

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