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İletişim Başkanı dayanışma videosu: Evlat kokusu cennet kokusu...

Cumhurbaşkanı tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan, 'Milli Dayanışma Kampanyasına' 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı. İletişim Başkanı , Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' milli dayanışma kampanyasına şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını açıkladı. Altun ayrıca çocukların kampanyaya destek verdiği bir videoyu da takipçileri ile paylaştı.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 16:15 ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun dayanışma videosu: Evlat kokusu cennet kokusu...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' milli dayanışma kampanyasına şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını açıkladı.

EVLAT KOKUSU CENNET KOKUSU

Altun sonraki paylaşımında "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasının yeni reklam filmini de yayınladı. Paylaşımında "Evlat kokusu, cennet kokusudur! Evlatlarımızın gülümsemesinde bugünlerin neşesi, yarınların umudu saklıdır. Zor günlerde birlik ve beraberliğimizi gösteren en güzide katılımcılarımıza selam olsun" dedi.



'MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASININ İNTERNET SİTESİ AÇILDI'

Altun, "Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz. Milli Dayanışma Kampanyasının internet sitesi www.bizbizeyeteriz.gov.tr açılmıştır. Sitede, kampanya kapsamında yapılan güncel bağış miktarı ve gönderilen SMS sayısının yanı sıra 1 milyon TL üzerinde bağış yapan kurum, şirket ve kişi isimleri de yer alacaktır. Kampanyaya ilişkin tüm detaylara erişilebilen site üzerinden bağış yapılabilecek banka hesap numaraları, SMS bilgileri ve kampanya görsellerine de ulaşılabilmektedir" ifadelerine yer verdi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun dayanışma videosu: Evlat kokusu cennet kokusu...
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