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'e büyük şok! Corona virüs siyasete de bulaştı

Dünyada 46 binden fazla insanın ölüme neden olan koronavirüs salgını siyasetine de bulaştı. İsrail Sağlık Bakanı ile eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.4.2020 07:26 ABONE OL
İsrail'e büyük şok! Corona virüs siyasete de bulaştı

İsrail Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 71 yaşındaki Sağlık Bakanı Litzman ile eşine Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bakan Litzman ile eşinin testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Bakanın görevini evinden yürütmeye devam edeceği vurgulandı.

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Öte yandan İsrail'deki koalisyon hükumetinin ortağı olan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi Birleşik Tevrat Partisi (Yahudot HaTora) Başkanı Litzman'ın sağlık durumundan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da haberdar edildiği bilgisine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'de vaka sayısı 6 bin 92'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselmişti.

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İsrail'e büyük şok! Corona virüs siyasete de bulaştı
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