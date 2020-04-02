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’da karantina 'a kadar uzatıldı

Çin’de ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan korona virüsün sıçradığı , virüsün Avrupa’daki merkezi haline gelmişti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, korona virüs vaka sayılarının artmasıyla 10 Mart’ta ilan edilen karantinanın ’a kadar uzatıldığını duyurdu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.4.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 16:06 ABONE OL
İtalya’da karantina 13 Nisan'a kadar uzatıldı

Korona virüs nedeniyle 13 bin 155 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da karantina 13 Nisan'a kadar uzatıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan korona virüsün sıçradığı İtalya, virüsün Avrupa'daki merkezi haline gelmişti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, korona virüs vaka sayılarının artmasıyla 10 Mart'ta ilan edilen karantinanın 13 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu. Conte, dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "Ülke genelinde 13 binden fazla can kaybımız var. Bu hiçbir zaman kapanmayacak bir yara. Henüz tedbirlerimizi gevşetebilecek bir durumda değiliz. Bu nedenle karantinanın 13 Nisan'a kadar uzatılması kararını imzaladım. Bunun olumlu etkilerini görmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

İtalya'da 10 Mart'ta ilan edilen karantinanın yarın son bulması bekleniyordu.

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İtalya’da karantina 13 Nisan'a kadar uzatıldı
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