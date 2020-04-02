Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı

Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir anne, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Rum basınında yer alan habere göre, Rum kesiminde Kovid-19 testi pozitif olan hamile kadın 31 Mart'ta doğum yaptı.

Doktorlar, 3,5 kilogram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, bebeğe yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.

TEKRAR TEST YAPILACAK

Hastane yetkilileri, gözetim altında tutulan bebeğe bir hafta içerisinde yeni bir test yapılacağını ve testin negatif çıkması halinde bebeğin taburcu edileceğini belirtti.

Annenin Kovid-19 taşımasına rağmen herhangi bir belirti göstermediğini ifade eden yetkililer, kendisine yapılan bir testin negatif çıktığını ve 3 Nisan'da bir test daha yapılacağını vurguladı.

Yetkililer, ikinci testin de negatif çıkması halinde, annenin bebeğiyle temas kurmasına izin verileceğini kaydetti.