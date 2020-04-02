NATO'dan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da istikrarın tesisi için iş birliği açıklaması

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Video Konferans Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini dile getiren Stoltenberg, hastalıkla mücadelede ön saflarda yer alanlara ve sağlık çalışanlarına takdirlerini sundu.

Stoltenberg, Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ın görevlendirildiğini belirterek buna örnek olarak tıbbi malzemelerin koordineli biçimde iletilmesinin sağlanmasını gösterdi.

Nisan ortasında NATO savunma bakanlarının video konferans yoluyla bir araya geleceğini bildiren Stoltenberg, NATO müttefiklerinin bugün Kovid-19'la mücadele için yaptığı yardım önerilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Stoltenberg, "Bugün bakanlar, NATO'nun terörizmle mücadelede atacağı adımlar konusunda anlaşma sağladı. Bunlar arasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da istikrarın tesisi ve iş birliğimizin güçlendirilmesi bulunuyor." dedi.

Irak'taki NATO eğitim misyonunun genişletilmesi konusunda da uzlaşı sağladıklarını kaydeden Stoltenberg, buna mühendislerin ve Irak federal polisinin eğitilmesinin dahil edildiğini söyledi.

Stoltenberg, Afganistan'daki NATO varlığının yaz aylarında 12 bine indirileceğini anımsatarak bu yönde daha fazla küçülme kararı alınmadığını vurguladı.

Afganistan'daki barış sürecine değinen Stoltenberg, "Taliban'a ve tüm potansiyel aktörlere görevlerini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz. Buna şiddetin azaltılması dahil." diye konuştu.

Ukrayna ve Gürcistan ile iş birliğini derinleştirme kararı aldıklarını kaydeden Stoltenberg, Karadeniz bölgesinde yeni tatbikatlar yapacaklarını ve hava trafiğini daha sıkı denetleyeceklerini bildirdi.

Stoltenberg, Kuzey Makedonya'nın 30'uncu üye olarak NATO'ya katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını sözlerine ekledi.