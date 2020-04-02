Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Reuters’in Irak’taki faaliyetleri 3 aylığına durduruldu

Reuters’in ’taki faaliyetleri 3 aylığına durduruldu

yönetimi, Reuters Haber Ajansı’nın ülkedeki faaliyetini 3 aylığına durdurma kararı aldı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.4.2020 02:49 ABONE OL
Reuters’in Irak’taki faaliyetleri 3 aylığına durduruldu

Irak Medya ve İletişim Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkede binlerce kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı" iddiasını içeren haberinden dolayı Reuters'in Irak'taki çalışma ruhtasının 3 aylığına askıya alma kararı alındığı bildirildi.

Haber ajansının ayrıca yaklaşık 20 bin dolar para cezasına da çarptırıldığı kaydedildi.

Iraklı kurum, toplumsal güvenliği riske atma niteliği taşıdığını öne sürdüğü haberden dolayı Reuters yönetiminin Irak halkından özür dilemesini de istedi.

Reuters, Irak'ta binlerce kişinin Kovid-19'a yakalandığını ve bunun ülke makamları tarafından kamuoyundan gizlendiğini iddia etmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı da söz konusu iddiayı yalanladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Reuters’in Irak’taki faaliyetleri 3 aylığına durduruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA